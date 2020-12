Un anno per il vaccino Covid, 30 anni per quello HIV: la risposta a Nuzzi è semplice e banale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Risulta autentica l’uscita pubblica e social da parte del noto giornalista Gianluigi Nuzzi, il quale in queste ore si è chiesto per quale motivo il vaccino Covid sia stato rilasciato in meno di un anno, mentre non ci sia ancora alcuna traccia per quello contro l’HIV dopo oltre 30 anni di studi. Una domanda retorica, che per forza di cose ha sollevato discussione ed alimentato quel senso di complottismo dilagante nelle menti di coloro contrari al prodotto Pfizer di recente distribuito nel Regno Unito. Eppure la risposta è molto semplice. Mentre in Italia si discute delle modalità con le quali verrà distribuito il vaccino, come osservato ieri con le obiezioni da parte della Lega Lombardia, bisogna dunque specificare alcune distinzioni ... Leggi su bufale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Risulta autentica l’uscita pubblica e social da parte del noto giornalista Gianluigi, il quale in queste ore si è chiesto per quale motivo ilsia stato rilasciato in meno di un, mentre non ci sia ancora alcuna traccia percontro l’HIV dopo oltre 30di studi. Una domanda retorica, che per forza di cose ha sollevato discussione ed alimentato quel senso di complottismo dilagante nelle menti di coloro contrari al prodotto Pfizer di recente distribuito nel Regno Unito. Eppure laè molto. Mentre in Italia si discute delle modalità con le quali verrà distribuito il, come osservato ieri con le obiezioni da parte della Lega Lombardia, bisogna dunque specificare alcune distinzioni ...

CarloCalenda : Avete fatto saltare un accordo blindato con il più grande produttore mondiale di acciaio (fatto dai vostri governi)… - fattoquotidiano : Liguria, il regalo di Toti per i suoi assessori: triplicati i fondi per lo staff. Stanziati 833mila euro in più all… - Fontana3Lorenzo : - DottLeonardi : @Pontifex_it Il Natale è sempre una festa meravigliosa; ma da diverso tempo sembra prevalere un'idea sbagliata di q… - Marcellinosuper : RT @catlatorre: Il Papa celebrerà la messa di Natale quest'anno alle 19.30 per rispettare le norme anti-contagio. E ora chi glielo dice a… -