Spostamenti a Natale e Capodanno: ecco cosa potrebbe cambiare (Di venerdì 11 dicembre 2020) potrebbe esserci il dietrofront su uno degli aspetti più contestati del Dpcm natalizio: il divieto di Spostamenti dal proprio comune a Natale, Santo Stefano e Capodanno. D’altronde già il centrodestra aveva presentato un mozione per chiedere l’abolizione della norma e molti presidenti di Regione avevano lanciato un appello per consentire il ricongiungimento dei familiari che vivono in comuni diversi. Così il premier Giuseppe Conte sembra aver scelto la linea morbida rispetto a quella più intransigente di alcuni ministri del suo governo che temono di vedere vanificati i sacrifici fatti fino a qui e di trovarsi di fronte a una nuova impennata dei contagi. Spostamenti a Natale e Capodanno: cosa prevede il decreto Come detto l’attuale Dpcm in ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 11 dicembre 2020)esserci il dietrofront su uno degli aspetti più contestati del Dpcm natalizio: il divieto didal proprio comune a, Santo Stefano e. D’altronde già il centrodestra aveva presentato un mozione per chiedere l’abolizione della norma e molti presidenti di Regione avevano lanciato un appello per consentire il ricongiungimento dei familiari che vivono in comuni diversi. Così il premier Giuseppe Conte sembra aver scelto la linea morbida rispetto a quella più intransigente di alcuni ministri del suo governo che temono di vedere vanificati i sacrifici fatti fino a qui e di trovarsi di fronte a una nuova impennata dei contagi.prevede il decreto Come detto l’attuale Dpcm in ...

