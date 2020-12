Paolo Bonolis si reinventa, pronta una nuova avventura: la scelta spiazzante (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo Bonolis si reinventa, il conduttore è pronto a lanciarsi in una nuova avventura lontano dalla televisione: una scelta del tutto inaspettata Paolo Bonolis (fonte foto: GettyImages)Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione. Una notizia inattesa, riportata da Il Tempo, ha stupito tutti. Il presentatore è pronto a lanciarsi in una nuova avventura che nessuno si sarebbe mai aspettato. Una nuova mansione per condurre altri affari diversi dalla televisione. Infatti, Bonolis vorrebbe entrare nel mondo del mattone. Ebbene sì, il conduttore Mediaset ha affidato ad un banker la sua nuova attività di ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020)si, il conduttore è pronto a lanciarsi in unalontano dalla televisione: unadel tutto inaspettata(fonte foto: GettyImages)è uno dei conduttori più amati della televisione. Una notizia inattesa, riportata da Il Tempo, ha stupito tutti. Il presentatore è pronto a lanciarsi in unache nessuno si sarebbe mai aspettato. Unamansione per condurre altri affari diversi dalla televisione. Infatti,vorrebbe entrare nel mondo del mattone. Ebbene sì, il conduttore Mediaset ha affidato ad un banker la suaattività di ...

gametime90live : Liked on YouTube: Avanti un altro - Paolo Bonolis - Eustachio Cipolla - marmellatadime : I video che mi manda flavia su tiktok : gerry scotti, Paolo Bonolis, forchette e Shrek I video che mi manda mariele… - matteo_milan91 : @marysaltadonald @NandoPiscopo1 Alla Paolo Bonolis - sugar4beet : #XF2020 @alecattelan manchi già. Miglior conduttore italiano ormai, prenderai il posto dei migliori da Mike a Jerry… - asiasinasce : E in assenza di Paolo Bonolis, che sta dormendo sotto effetto di melatonina, conduce Luca Laurenti ???? #GFVIP -