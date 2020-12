L’amore per Dios in un fiocco di neve: ‘Poppella’ celebra Diego Armando Maradona (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amore per Diego Armando Maradona a Ciro Poppella glielo ha tramandato il papà Salvatore. Ed è per questo che il famoso pasticcere della Sanità ha deciso di dedicare un fiocco di neve al pibe de oro ideando una scatola molto particolare. Contemporaneamente all’inaugurazione dello stadio di Fuorigrotta al campione argentino, sono stati messi in vendita dalla Pasticceria Poppella i famosi dolci di colore azzurro farciti con crema fiocco e dulce de leche che è molto popolare in Argentina. “Maradona per noi napoletani è stato un eroe, un campione che ci ha permesso di vincere finalmente gli scudetti. È entrato nei nostri cuori. L’ho conosciuto dedicandogli una torta nel 2017 e oggi era giusto onorarlo con un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopera Ciro Poppella glielo ha tramandato il papà Salvatore. Ed è per questo che il famoso pasticcere della Sanità ha deciso di dedicare undial pibe de oro ideando una scatola molto particolare. Contemporaneamente all’inaugurazione dello stadio di Fuorigrotta al campione argentino, sono stati messi in vendita dalla Pasticceria Poppella i famosi dolci di colore azzurro farciti con cremae dulce de leche che è molto popolare in Argentina. “per noi napoletani è stato un eroe, un campione che ci ha permesso di vincere finalmente gli scudetti. È entrato nei nostri cuori. L’ho conosciuto dedicandogli una torta nel 2017 e oggi era giusto onorarlo con un ...

