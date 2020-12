Inter | sempre da monitorare le condizioni di Barella | le ultime

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nicolònon al meglio Già in dubbio per la partita di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk, poi sceso regolarmente in campo, Nicolòora è in dubbio per il ritorno nella sua Cagliari. Il centrocampista nerazzurro non è al meglio della condizione e l’aver giocato per 90? minuti contro gli ucraini potrebbe aver peggiorato la sua situazione. Possibile, dunque, turno di riposo per lui, con Conte che spera di tornare ad averlo a pieno regime per la partita contro il Napoli di mercoledì. Domenica alla ‘Sardegna Arena’ possibile impiego dal primo minuto per Eriksen. L'articolo proviene damagazine.