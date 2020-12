“Ho ucciso mio marito”: l’omicidio di Maurizio Gucci (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci sono storie che nessun bambino dovrebbe mai ascoltare, racconti che forse dovrebbero essere conservati in soffitta e sepolti tra la polvere e le cose dimenticate. Ma come si fa a cancellare la memoria di chi si è ritrovato a scrivere e a leggere quelle notizie balzate alla cronaca di uno degli omicidi premeditati più crudeli di sempre? Ossessionata dal marito e nutrita dall’odio nei suoi confronti, Patrizia Reggiani, per tutti Lady Gucci, ha organizzato tutto nei minimi dettagli con un solo obiettivo, quello di stroncare la vita di suo marito Maurizio Gucci. È bastato un contatto con Pina Auriemma, incaricata come intermediaria tra la mandante e gli esecutori: tre colpi di pistola, uno al gluteo, l’altro alla spalle e l’ultimo, decisivo e crudele, alla tempia. l’omicidio di Maurizio ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci sono storie che nessun bambino dovrebbe mai ascoltare, racconti che forse dovrebbero essere conservati in soffitta e sepolti tra la polvere e le cose dimenticate. Ma come si fa a cancellare la memoria di chi si è ritrovato a scrivere e a leggere quelle notizie balzate alla cronaca di uno degli omicidi premeditati più crudeli di sempre? Ossessionata dal marito e nutrita dall’odio nei suoi confronti, Patrizia Reggiani, per tutti Lady, ha organizzato tutto nei minimi dettagli con un solo obiettivo, quello di stroncare la vita di suo marito. È bastato un contatto con Pina Auriemma, incaricata come intermediaria tra la mandante e gli esecutori: tre colpi di pistola, uno al gluteo, l’altro alla spalle e l’ultimo, decisivo e crudele, alla tempia.di...

