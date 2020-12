Francesco Oppini indossa la camicia di Tommaso, social in tilt (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 non ha dimenticato Tommaso Zorzi e durante la puntata di stasera potrebbe indossare la famosa camicia con i cuori che il 25enne gli aveva messo in valigia. Il 38enne ha anche confermato che sarà in studio ma non è chiaro se sarà l’ultima volta volta. Francesco Oppini conferma che stasera sarà in studio ma il mistero sul futuro rimane Oppini c'è!!!!! PRESENTE IN STUDIO #gfvip pic.twitter.com/kluc18vAVX — Pelagia (@Pelagia28445388) December 10, 2020 Francesco Oppini al GF Vip 5 sarà presente durante la puntata di venerdì 11 dicembre. Non è invece chiaro se ci sarà durante le prossime puntate. E’ delle ultime ore la notizia che i vecchi concorrenti eliminati potrebbero non ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 non ha dimenticatoZorzi e durante la puntata di stasera potrebbere la famosacon i cuori che il 25enne gli aveva messo in valigia. Il 38enne ha anche confermato che sarà in studio ma non è chiaro se sarà l’ultima volta volta.conferma che stasera sarà in studio ma il mistero sul futuro rimanec'è!!!!! PRESENTE IN STUDIO #gfvip pic.twitter.com/kluc18vAVX — Pelagia (@Pelagia28445388) December 10, 2020al GF Vip 5 sarà presente durante la puntata di venerdì 11 dicembre. Non è invece chiaro se ci sarà durante le prossime puntate. E’ delle ultime ore la notizia che i vecchi concorrenti eliminati potrebbero non ...

