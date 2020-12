F1, Alexander Albon: “Guidare con la mescola più morbida è stato difficile” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alexander Albon esprime la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di F1 2020. Il thailandese, a caccia di conferma nella formazione austriaca per il prossimo anno, ha registrato il quarto crono assoluto nella seconda sessione. Albon accusa un gap di quasi un secondo dal finnico Valtteri Bottas (Mercedes), leader della classifica nel pomeriggio. Il compagno di box dell’olandese Max Verstappen, protagonista di un testacoda durante il primo turno, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 e non ha nascosto le problematiche relative alla gestione degli pneumatici: “Sto cercando di far funzionare al meglio le gomme morbide. Con le medie tutto è perfetto. Non credo che la Mercedes sia migliorata con le soft. Domani lavoreremo per risolvere questo problema. Guidare con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020)esprime la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di F1 2020. Il thailandese, a caccia di conferma nella formazione austriaca per il prossimo anno, ha registrato il quarto crono assoluto nella seconda sessione.accusa un gap di quasi un secondo dal finnico Valtteri Bottas (Mercedes), leader della classifica nel pomeriggio. Il compagno di box dell’olandese Max Verstappen, protagonista di un testacoda durante il primo turno, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 e non ha nascosto le problematiche relative alla gestione degli pneumatici: “Sto cercando di far funzionare al meglio le gomme morbide. Con le medie tutto è perfetto. Non credo che la Mercedes sia migliorata con le soft. Domani lavoreremo per risolvere questo problema. Guidare con la ...

FormulaPassion : #F1 | Tante novità in casa #RedBull - ansiawoman : Bon già che ci siamo: @redbullracing butta fuori sto comunicato e dimmi qualcosa per quanto riguarda il futuro di Alexander Albon. - ansiawoman : @LCPLucy A meno che non annunci un altro anno con Alexander Albon - zazoomblog : F1 Alexander Albon: “Gara molto strana il 6° posto non è male ma speravamo di fare meglio” - #Alexander #Albon: #“… - hokage_tifosi : Alexander Albon é patetico -

Ultime Notizie dalla rete : Alexander Albon GP Lawrence d'Arabia: Ocon favorito su Albon e Sainz Motorsport IT Libere Abu Dhabi: Bottas precede Hamilton, Leclerc ottavo

Mercedes davanti a tutti al termine della prima giornata di prove, il finlandese è il più veloce davanti al campione del mondo e alla Red Bull ...

F1, GP Abu Dhabi 2020, FP2: Bottas al top

Valtteri Bottas ha colto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 di Formula 1. Seguono Lewis Hamilton e Max Verstappen. Charles Leclerc è ottavo, Seba ...

Mercedes davanti a tutti al termine della prima giornata di prove, il finlandese è il più veloce davanti al campione del mondo e alla Red Bull ...Valtteri Bottas ha colto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 di Formula 1. Seguono Lewis Hamilton e Max Verstappen. Charles Leclerc è ottavo, Seba ...