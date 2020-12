Ecomafia: un illecito su 10 è in Puglia, seconda in Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con 3.598 infrazioni la Puglia sale dal terzo al secondo posto nella classifica generale dell'illegalità ambientale, con Bari e Lecce fra le prime 10 province d'Italia. E' quanto emerge dal Rapporto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con 3.598 infrazioni lasale dal terzo al secondo posto nella classifica generale dell'illegalità ambientale, con Bari e Lecce fra le prime 10 province d'. E' quanto emerge dal Rapporto ...

AnsaPuglia : Ecomafia: un illecito su 10 è in Puglia, seconda in Italia. Rapporto Legambiente, nel 2019 accertate 3.598 infrazio… - puglianotizie24 : Ecomafia: un illecito su 10 è in Puglia, la regione è seconda in Italia - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Ecomafia: un illecito su 10 è in Puglia, seconda in Italia - RobScacchi : RT @LegambienteLa: Rapporto Ecomafia 2020 di @Legambiente Lazio 5° Regione per illeciti ambientali con 2.692 ecoreati, 3° Regione per reati… - Legambiente : RT @LegambienteLa: Rapporto Ecomafia 2020 di @Legambiente Lazio 5° Regione per illeciti ambientali con 2.692 ecoreati, 3° Regione per reati… -