Ecco gli astronauti che torneranno sulla Luna con la missione Artemis (Di venerdì 11 dicembre 2020) (immagine: Nasa)Il vicepresidente Mike Pence li a definiti Generazione Artemis, i nuovi eroi americani, quelli che aiuteranno – direttamente o indirettamente, lo vedremo – a riportare l’essere umano sulla Luna. Sono 18 (9 donne e 9 uomini) di età, esperienza nello Spazio, etnia e background molti diversi tra loro. Ecco i loro nomi e i loro volti: Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg, Jonny Kim, Christina Hammock Koch, Kjell Lindgren, Nicole A. Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins, Stephanie Wilson. https://youtu.be/BC5khqpKovU?t=59 Pari opportunità Basta un colpo d’occhio per rendersi conto che non si tratta di un gruppo omogeneo. Tra le nove donne e i nove uomini dell’Artemis team ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) (immagine: Nasa)Il vicepresidente Mike Pence li a definiti Generazione, i nuovi eroi americani, quelli che aiuteranno – direttamente o indirettamente, lo vedremo – a riportare l’essere umano. Sono 18 (9 donne e 9 uomini) di età, esperienza nello Spazio, etnia e background molti diversi tra loro.i loro nomi e i loro volti: Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg, Jonny Kim, Christina Hammock Koch, Kjell Lindgren, Nicole A. Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins, Stephanie Wilson. https://youtu.be/BC5khqpKovU?t=59 Pari opportunità Basta un colpo d’occhio per rendersi conto che non si tratta di un gruppo omogeneo. Tra le nove donne e i nove uomini dell’team ...

borghi_claudio : Intanto ogni settimana quando la Svezia (zero lockdown, zero mascherine) rilascia gli aggiornamenti sui dati settim… - Inter : ?? | FORMAZIONE Ci siamo! Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterShakhtar! ?? #FORZAINTER ???? #UCL - borghi_claudio : @Gibi45035873 @mariolavia No. Ecco gli elenchi delle votazioni. Alla fine anche 'Cambiamo' ha votato contro. - Chiara53371437 : RT @borghi_claudio: Intanto ogni settimana quando la Svezia (zero lockdown, zero mascherine) rilascia gli aggiornamenti sui dati settimanal… - Lally238 : @durlindana69 Sai quando ti rendi conto che tutti gli sforzi che fai non servono a niente? Ecco. -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco gli "Un video per scuola, ecco gli open day" il Resto del Carlino Ecco gli astronauti che torneranno sulla Luna con la missione Artemis

Ecco i nomi e i volti dei 18 nuovi “eroi” americani: un team molto variegato per background, età anagrafica e esperienza nello Spazio. Tra di loro ci potrebbe essere la prima donna che metterà piede s ...

Natale, Faq: ecco cosa si può fare. A tavola al massimo in 6, niente cin cin e auguri al vivavoce

Il Natale in famiglia? Si può fare ma attenzione alle regole. Pochi a tavola, niente brindisi e, al momento dello scambio dei regali, ognuno prende il suo con le ...

Ecco i nomi e i volti dei 18 nuovi “eroi” americani: un team molto variegato per background, età anagrafica e esperienza nello Spazio. Tra di loro ci potrebbe essere la prima donna che metterà piede s ...Il Natale in famiglia? Si può fare ma attenzione alle regole. Pochi a tavola, niente brindisi e, al momento dello scambio dei regali, ognuno prende il suo con le ...