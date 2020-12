COVID: parte da Udine studio sulla perdita olfatto e gusto (Di venerdì 11 dicembre 2020) I risultati di uno studio sulla perdita di olfatto e gusto come sintomi del Coronavirus, condotto dalla Clinica Neurologica dell’Ospedale di Udine e pubblicato sulla rivista Neurology Clinical Practice, sono stati posti all’attenzione della comunità scientifica internazionale dalla American Academy of Neurology, una tra le maggiori associazioni di neurologi e neuroscienziati del mondo. Lo ha annunciato oggi l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Lo studio ha riguardato 93 pazienti (età media 63 anni), ricoverati in reparti non intensivi del ospedale Udinese nel marzo 2020: il 63 % aveva riferito perdita di olfatto e di gusto e per il 20 % i disturbi olfattivi e gustativi ... Leggi su udine20 (Di venerdì 11 dicembre 2020) I risultati di unodicome sintomi del Coronavirus, condotto dalla Clinica Neurologica dell’Ospedale die pubblicatorivista Neurology Clinical Practice, sono stati posti all’attenzione della comunità scientifica internazionale dalla American Academy of Neurology, una tra le maggiori associazioni di neurologi e neuroscienziati del mondo. Lo ha annunciato oggi l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Loha riguardato 93 pazienti (età media 63 anni), ricoverati in reparti non intensivi del ospedalese nel marzo 2020: il 63 % aveva riferitodie die per il 20 % i disturbi olfattivi e gustativi ...

