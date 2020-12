Concorso Agenzia Dogane 2020, 1226 posti per diplomati e laureati: riaperti i termini per fare domanda (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’avviso di rettifica e riapertura dei bandi del Concorso Agenzia Dogane 2020 dell’11 dicembre ha integrato i titoli di studio ammessi per l’iscrizione al profilo ADM/FAMM e ha avviato nuovamente la raccolta delle candidature fino alle ore 16 dell’11 gennaio. La riapertura interessa entrambe le procedure, ovvero per: 766 funzionari da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per laureati, BANDO); 460 assistenti, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, a tempo pieno e indeterminato (per diplomati, BANDO). L’obiettivo dell’Agenzia sarebbe stato svolgere la preselettiva entro la Vigilia di Natale, ma le condizioni epidemiologiche attuali non l’hanno consentito. Salvo ulteriori rinvii nella prima metà del 2021 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’avviso di rettifica e riapertura dei bandi deldell’11 dicembre ha integrato i titoli di studio ammessi per l’iscrizione al profilo ADM/FAMM e ha avviato nuovamente la raccolta delle candidature fino alle ore 16 dell’11 gennaio. La riapertura interessa entrambe le procedure, ovvero per: 766 funzionari da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per, BANDO); 460 assistenti, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, a tempo pieno e indeterminato (per, BANDO). L’obiettivo dell’sarebbe stato svolgere la preselettiva entro la Vigilia di Natale, ma le condizioni epidemiologiche attuali non l’hanno consentito. Salvo ulteriori rinvii nella prima metà del 2021 ...

