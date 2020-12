Chiofalo contro Selvaggia Roma: “Non è mai stata abbandonata” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesco Chiofalo attacca la sua ex Selvaggia Roma, oggi concorrente del “Grande Fratello Vip”. La ragazza, nel corso dell’ultima puntata del rality show condotto da Alfonso Signorini, aveva parlato del suo problematico rapporto con il padre che, a suo dire, l’avrebbe abbandonata. Francesco Chiofalo è durissimo sull’atteggiamento dell’ex Selvaggia Roma, che ha raccontato al Grande Fratello Vip una difficile infanzia. L’influencer ha dichiarato di non avere rapporti con il padre, il quale l’avrebbe abbandonata da piccola. “Mi ha vissuto veramente poco, lui non sa niente di me“, ha confessato Selvaggia, spiegando di essere stata cresciuta solo dalla madre, che sarebbe andata incontro anche a serie difficoltà economiche. Tuttavia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francescoattacca la sua ex, oggi concorrente del “Grande Fratello Vip”. La ragazza, nel corso dell’ultima puntata del rality show condotto da Alfonso Signorini, aveva parlato del suo problematico rapporto con il padre che, a suo dire, l’avrebbe abbandonata. Francescoè durissimo sull’atteggiamento dell’ex, che ha raccontato al Grande Fratello Vip una difficile infanzia. L’influencer ha dichiarato di non avere rapporti con il padre, il quale l’avrebbe abbandonata da piccola. “Mi ha vissuto veramente poco, lui non sa niente di me“, ha confessato, spiegando di esserecresciuta solo dalla madre, che sarebbe andata inanche a serie difficoltà economiche. Tuttavia, ...

