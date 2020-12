Cerveteri – Interventi sul verde 14-18 dicembre

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione delpubblico (https://bit.ly/3n9nRN5 ). Gli, programmati dal 14 al 18, riguarderanno in particolare, Borgo San Martino, Sasso, Due Casette, I Terzi, Ceri, Valcanneto e Cerenova. Previsto il taglio erba e raccolta carta nei plessi scolastici del territorio, oltra allo svuotamento dei cestini nei parchi pubblici. Gli addetti aldi Multiservizi si occuperanno anche di potature di arbusti e siepi. La pubblicazione dell’agenda settimanale del, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire ...