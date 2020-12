Bonus gas | elettricità e acqua sarà automatico in bolletta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Negli ultimi anni i provvedimenti di politica fiscale del governo centrale italiano hanno dato vita a svariate forme di sostegno all’economia e alla povertà, con l’introduzione e la proroga dei cosiddetti. Si va dall’esonero di alcuni tributi per speciali categorie di cittadini (ad esempio il bollo sui veicoli adibiti al trasporto disabili) alle detrazioni fiscali per la casa (ristrutturazioni, efficientamento energetico, acquisto arredo ecc…), fino alla recente introduzione del cashback per il parziale rimborso degli acquisti pagati con moneta elettronica. Ma le novità riguardano anche le procedure sempre più automatizzate per ottenere questo genere di benefici, che stanno via via facendo sempre più ricorso alla digitalizzazione dei processi amministrativi con l’interconnessione crescente delle banche dati pubbliche. Proprio da qui scaturisce la novità del ...