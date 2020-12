ArcelorMittal, il sindaco di Taranto: "Il piano per l'ex Ilva per noi è carta straccia" (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'intesa siglata tra ArcelorMittal e Invitalia non piace a Melucci: "Non conosciamo le carte di dettaglio di questo piano e andiamo avanti con l'accordo di programma" Leggi su repubblica (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'intesa siglata trae Invitalia non piace a Melucci: "Non conosciamo le carte di dettaglio di questoe andiamo avanti con l'accordo di programma"

cronaca_news : ArcelorMittal, il sindaco di Taranto: 'Il piano per l'ex Ilva per noi è carta straccia' - t_Cmdn : Senza contare che i #sindacati e la città (nella persona del sindaco #Melucci) sono stati messi davanti al fatto co… - MarioG_Lauria : RT @maristella71: Sindaco e presidente Provincia riconsegnano le fasce tricolore per protesta contro l'accordo tra #Governo e #ArcelorMitta… - maristella71 : Sindaco e presidente Provincia riconsegnano le fasce tricolore per protesta contro l'accordo tra #Governo e… - FI_NewSs : RT @Vincenza_Lab: Ieri ho partecipato al webinar tra sindaco Melucci, consiglieri comunali e regionali, deputati di vari schieramenti ed eu… -