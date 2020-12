Zero dollari: questo il totale delle tasse sui redditi che pagano Bezos, Gates e Musk, i tre statunitensi più ricchi del paese (Di giovedì 10 dicembre 2020) Incredibile ma vero. I tre cittadini statunitensi più ricchi non pagano tasse. Neppure un centesimo su quanto incassano dai proventi delle loro gigantesche partecipazioni finanziarie. Jeff Bezos di Amazon (patrimonio stimato di 183 miliardi di dollari), Bill Gates di Microsoft (118 miliardi) ed Elon Musk di Tesla (140 miliardi) risiedono tutti in stati dove non sono previste imposte sui redditi da capitale. I primi due nello stato di Washington, il terzo in Texas. Musk ha infatti annunciato pochi giorni fa di aver spostato la sua residenza dalla California al Texas, lo stesso aveva fatto con la sua fondazione spostata ad Austin lo scorso maggio. A fare i conti in tasca ai paperoni a stelle e strisce è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Incredibile ma vero. I tre cittadinipiùnon. Neppure un centesimo su quanto incassano dai proventiloro gigantesche partecipazioni finanziarie. Jeffdi Amazon (patrimonio stimato di 183 miliardi di), Billdi Microsoft (118 miliardi) ed Elondi Tesla (140 miliardi) risiedono tutti in stati dove non sono previste imposte suida capitale. I primi due nello stato di Washington, il terzo in Texas.ha infatti annunciato pochi giorni fa di aver spostato la sua residenza dalla California al Texas, lo stesso aveva fatto con la sua fondazione spostata ad Austin lo scorso maggio. A fare i conti in tasca ai paperoni a stelle e strisce è ...

