Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 09:10 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale giovedì 10 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 64 anni Paolo Rossi ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 stesso anno in cui inizia il pallone d’oro in cui mondiali di spagna si è giudico anche il titolo di capocannoniere della Juventus di Trapattoni conquistato due scudetti e 4 coppe la notizia della sua scomparsa è stata data alla notte dalla moglie Federica Cappelletti e dal giornalista sportivo Enrico Varriale Rossi combattiva danni con una brutta malattia Conte parteciperà oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato da Rivera il piano di rilancio economico più grande della storia Europea il Next Generation col suo recovery Found attaccato da Renzi premier non vede sulla Task Force per il piano dell’Italia il Parlamento verrà coinvolto deciderà il Consiglio dei Ministri ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)dailynews radiogiornale giovedì 10 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 64 anni Paolo Rossi ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 stesso anno in cui inizia il pallone d’oro in cui mondiali di spagna si è giudico anche il titolo di capocannoniere della Juventus di Trapattoni conquistato due scudetti e 4 coppe la notizia della sua scomparsa è stata data alla notte dalla moglie Federica Cappelletti e dal giornalista sportivo Enrico Varriale Rossi combattiva danni con una brutta malattia Conte parteciperà oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato da Rivera il piano di rilancio economico più grande della storia Europea il Next Generation col suo recovery Found attaccato da Renzi premier non vede sulla Task Force per il piano dell’Italia il Parlamento verrà coinvolto deciderà il Consiglio dei Ministri ...

amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - corgiallorosso : Caccia al terzino se #BrunoPeres va al #Benfica - corgiallorosso : Approvato l’aumento di capitale da 210 milioni -