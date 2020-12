Sassuolo-Benevento, i convocati di Filippo Inzaghi: torna Iago Falque (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella serata di domani l’anticipo tra Sassuolo e Benevento aprirà l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, un match molto interessante, soprattutto visto il buon avvio di stagione delle due formazioni. In vista di questa importante sfida il tecnico del club giallorosso, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati, tra i quali si rivede finalmente l’attaccante Iago Falque. Ecco di seguito l’elenco completo: Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli; Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba; Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Masella, Hetemaj; Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, Iago Falque. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella serata di domani l’anticipo traaprirà l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, un match molto interessante, soprattutto visto il buon avvio di stagione delle due formazioni. In vista di questa importante sfida il tecnico del club giallorosso,, ha diramato la lista dei, tra i quali si rivede finalmente l’attaccante. Ecco di seguito l’elenco completo: Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli; Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba; Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Masella, Hetemaj; Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau,. SportFace.

Njabulomzime17 : Sassuolo VS Benevento Tips Italian Serie A (Best Chosen), H2H - - TV7Benevento : SASSUOLO-BENEVENTO. INZAGHI CONVOCA 24 CALCIATORI. RIENTRANO SCHIATTARELLA E FALQUE. ASSENTI CALDIROLA, MAGGIO, MO… - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Inzaghi ne convoca 24 per il Sassuolo: restano fuori in 5 - sportface2016 : #SassuoloBenevento, i convocati di Filippo #Inzaghi: torna #IagoFalque - sportli26181512 : Convocati Benevento: tornano Iago Falque e Schiattarella, fuori Viola: In vista della sfida di domani sera contro i… -