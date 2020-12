cellicom : Mobile di Peak Design è una custodia con un ecosistema di accessori -

Mobile by Peak Design: l'ecosistema di accessori ...

P eak Design è uno dei produttori di accessori fotografici più importanti al mondo, e ora lancia la linea Mobile by Peak Design dedicata agli smartphone. Attualmente in piena campagna crowdfunding, includerà sia strumenti per l’utilizzo quotidiano che quelli per i creativi e fotografi. Ecco tutti i dettagli.

Mobile by Peak Design is a revolutionary system of mobile cases, mounts and accessories. Built around a low-profile connection system named SlimLink, you place your phone in a Peak Design Everyday Case (or stick a Universal Adaptor on to the back of your existing mobile case), then mount your mobile via a range of accessories.