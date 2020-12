Maltempo a Ostia, la Regione Lazio sostiene le attività colpite (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Maltempo degli ultimi giorni ha fatto tanti danni a Roma, ma soprattutto sul litorale. A Ostia una tromba d’aria ha distrutto lo stabilimento balneare Vecchia Pineta sul Lungomare Lutazio Catulo. Le cabine sono state divelte dal forte vento e sono finite in strada. Immagini desolanti quelle che i cittadini si sono trovati di fronte l’8 dicembre scorso. Alberi caduti, auto danneggiate e, come se non bastasse, anche il triste ritrovamento di un delfino morto sulla spiaggia libera di Ostia. La Lega ha presentato una mozione affinché venga riconosciuto lo stato di calamità, ma su questo ha preso parola anche Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio. “Ieri sono stato a Ostia per constatare l’entità dei danni provocati dalle recenti piogge e dalla tromba d’aria che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildegli ultimi giorni ha fatto tanti danni a Roma, ma soprattutto sul litorale. Auna tromba d’aria ha distrutto lo stabilimento balneare Vecchia Pineta sul Lungomare Lutazio Catulo. Le cabine sono state divelte dal forte vento e sono finite in strada. Immagini desolanti quelle che i cittadini si sono trovati di fronte l’8 dicembre scorso. Alberi caduti, auto danneggiate e, come se non bastasse, anche il triste ritrovamento di un delfino morto sulla spiaggia libera di. La Lega ha presentato una mozione affinché venga riconosciuto lo stato di calamità, ma su questo ha preso parola anche Daniele Leodori, vicepresidente della. “Ieri sono stato aper constatare l’entità dei danni provocati dalle recenti piogge e dalla tromba d’aria che hanno ...

