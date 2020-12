Le squadre di BLAST negano le lamentele di CSPPA

Leggi su esports247

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Le undici organizzazioni che sono in collaborazione conper l’organizzazione della Stagione Autunnale e le tre non partner le cuicompetono nellePremier Fall Finals (mousesports, FURIA e BIG) hanno emesso un comunicato congiunto nel quale apostrofano la protesta da parte dei giocatori iniziata questo martedì. In particolare affermano che i problemi che hanno messo in luce i giocatori quali le registrazioni, la condivisione delle voci e delle schermate durante laPremier Fall Finals erano già state decise più di una settimana fa. In una nota fanno sapere chee tutte lestanno lavorando e continueranno a farlo per tutelare nel migliore die modi i propri giocatori di esport. Il comunicato, condiviso anche sui canali social da G2, Liquid e NAVI ...