Lapo Elkann | aperta un’inchiesta per detenzioni di sostanze stupefacenti

(Di giovedì 10 dicembre 2020)nel mese di settembre è stato fermato e trovato in possesso di cocaina secondo quanto raccontato da Il Fatto Quotidiano. L’imprenditore sarebbe stato fermato due volte tra Portofino e Santa Margherita, prima per eccesso di velocità e poi per il possesso di alcune dosi di cocaina (intorno ai 3-4 grammi). La Procura di Genova ha apertoperdi sostanzaai fini di spaccio, ma la pm Saracino ha chiesto l’archiviazione perché la quantità e compatibile con ciò che si può considerare per uso personale. SportFace.

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - Corriere : Lapo Elkann è stato fermato il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. Due volte

Viaggiava con la Ferrari Lapo Elkann sarebbe stato trovato in possesso di cocainaa un controllo delle forze dell’ordine il 12 settembre scorso tra Portofinoe Santa Margherita. Secondo quanto riporta I ...Il fatto risalirebbe allo scorso settembre ma è balzato agli onori della cronaca nelle ultime ore. Lapo Elkann fermato ancora con della cocaina.Lapo Edovard Elkann (New York, 7 ottobre 1977) è un imprenditore e " socialite " italiano. È presidente, fondatore e maggior azionista (53,37%) di Italia Independent Group. È Presidente e Fondatore di Garage Italia Customs, Independent Ideas e di Fondazione LAPS – Libera Accademia Progetti Sperimental È stato membro del consiglio di amministrazione di Ferrari N.V. e responsabile Brand promotion di Fiat Group.Lapo Elkann, nuovi guai: trovato con la droga Due controlli a breve distanza l'uno dell'altro hanno portato nuovi guai per Lapo Elkann. L'imprenditore 43enne sarebbe stato fermato il 12 settembre...Lapo Elkann, cocaina ed eccesso di velocità in Ferrari: aperta un'inchiesta Lapo Elkann sarebbe stato trovato in possesso di cocaina a un controllo delle forze dell'ordine il 12 settembre scorso...