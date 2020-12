DS Smith afferma che il suo utile ante imposte è sceso del 54% nell’H1 fiscale

Leggi su invezz

(Di giovedì 10 dicembre 2020) DSplc (LON: SMDS) ha dichiarato giovedì che la domanda di materiale da imballaggio è ripresa rapidamente nel secondo trimestrepoiché la pandemia di Coronavirus in corso ha alimentato gli acquisti online negli ultimi mesi. La società ha inoltre espresso fiducia nel fatto che sia giunto il momento di riprendere i pagamenti dei dividendi. DSè salita di oltre il 2% all’apertura del mercato nella giornata di oggi, ma ha perso l’intero guadagno intraday nell’ora successiva. Su base annuale, le sue azioni, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono ora in calo di quasi il 7%. DSdichiara 5 pence per azione di acconto sul dividendo Il settore FMCG (beni di consumo in rapido movimento), compreso l’e-commerce, rappresenta circa l’83% del volume d’affari totale di DS ...