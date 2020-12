Cyberpunk 2077 sembra avere davvero grossi problemi su PS4 e Xbox One (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è finalmente disponibile dopo numerosi rinvii e mentre alcuni si stanno godendo il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S, molti si sono tuffati nel mondo di Night City su PS4 e Xbox One. Tuttavia, sembra che le versioni old-gen di Cyberpunk 2077 abbiano dei grossi problemi, stando alle prime testimonianze emerse in rete. Nello specifico, i giocatori hanno segnalato una qualità grafica ridotta, texture e modelli che impiegano parecchio per essere caricati e una Night City con una densità della popolazione molto ridotta. Dopo le segnalazioni degli utenti, in molti hanno iniziato a pensare che CDPR non abbia voluto mostrare le versioni old-gen di proposito, ma è possibile anche che i video emersi online si riferiscano alla ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020)è finalmente disponibile dopo numerosi rinvii e mentre alcuni si stanno godendo il gioco su PC, PS5 eSeries X/S, molti si sono tuffati nel mondo di Night City su PS4 eOne. Tuttavia,che le versioni old-gen diabbiano dei, stando alle prime testimonianze emerse in rete. Nello specifico, i giocatori hanno segnalato una qualità grafica ridotta, texture e modelli che impiegano parecchio per essere caricati e una Night City con una densità della popolazione molto ridotta. Dopo le segnalazioni degli utenti, in molti hanno iniziato a pensare che CDPR non abbia voluto mostrare le versioni old-gen di proposito, ma è possibile anche che i video emersi online si riferiscano alla ...

