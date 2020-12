Cyberpunk 2077 gira meglio su Google Stadia che su PS4 e Xbox One

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ora cheè uscito per tutti i giocatori, sul web vengono pubblicate diverse recensioni sul gioco. Sappiamo già che su PlayStation 4 eOne il titolo di CD Projekt RED non brilla per prestazioni, con gli utenti che affermano di avere grossi problemi. Sulle console next-gen, PlayStation 5 eSeries X/S le cose vanno, con la console di Microsoft leggermente in vantaggio. Anche su PC il gioco sembra andare molto bene, a patto che si scarichino i nuovi driver GeForce ottimizzati proprio per. Ecome se la cava? Sorprendentemente la piattaforma di streaming disarebbe l'opzione migliore per godersi appieno il gioco. Andrew Webster di The Verge afferma: "Ho ...