Cyberpunk 2077 | ecco come si comporta il gioco su PS4 e Xbox One

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Iniziano a fioccare in rete report sulle versioniOne e PS4 disiilsulla last-gen Siamo al 10 dicembre e questa data per buona parte della community videoludica ha un solo significato:è finalmente tra noi. Nonostante le segnalazioni di bug e glitch di cui vi abbiamo parlato in questo articolo ilsull’hardware next-gen, tutto sommato, parersi a modo. Altra storia per quanto riguarda quella che chiameremo last-gen. Su Kotaku, un redattore si è lamentato della situazione disu PS4 eOne. Si parla di cali di framerate, problemi con l’interfaccia utente, ...