Con l'Ecobonus crescono le vendite di auto e moto elettriche: una scommessa vincente (Di giovedì 10 dicembre 2020) di Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati l'Ecobonus per auto e moto a basse emissioni si conferma una scommessa vincente. A dircelo sono gli ultimi dati sulle immatricolazioni: a novembre 2020 i veicoli elettrici sono cresciuti di un +350,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le auto elettriche vendute sono 4.801, il doppio di quelle vendute nel mese di ottobre e oltre quattro volte rispetto alle 1.114 di novembre 2019. Se si aggiungono anche le ibride, siamo a 9.750 vetture a basse emissioni acquistate a novembre. Tutto merito del nostro incentivo "rinforzato" introdotto con il decreto Rilancio, che prevede fino al 31 dicembre 2020 un ulteriore sconto che con l'aggiunta dello sconto del concessionario ...

L’ecobonus 2020 è la detrazione IRPEF o IRES riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo.

L’Ecobonus 2020 è una detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di risparmio energetico effettuati sia su edifici singoli sia nei condomini. Lo scopo di questa agevolazione è incentivare i lavori che si pongono come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici dei nostri edifici e sorpassare i conbustibili fossili e passare a fonti più ecologiche, come l’energia solare.

Il decreto Ristori ha previsto la possibilità di optare per l'ecobonus 110 per cento oltre che per la detrazione, anche per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

