Ammonite il film rivelazione basato sui fossili e sull'amore

Ammonite è quel tipo di film che può nascere solo quando metti insieme due attrici del calibro di Kate Winslet e Saoirse Ronan. Una pellicola disarmante. Una storia d'amore ambientata nell'Inghilterra dell'800 tra una giovane donna depressa appena maritata (Ronan) e una navigata paleontologa abituata a vivere e sostenersi con le sue sole forze (Winslet). Le attrici, per la prima volta insieme sul grande schermo, danno vita ad un capolavoro recitativo già in odore di Oscar. Quando sarà disponibile in Italia il film Ammonite? Il film è stato proiettato per la prima volta l' 11 settembre 2020 al Toronto International film Festival, acquisendo da subito critiche positive dovute, in particolare, all'interpretazione portata sullo schermo dalle protagoniste. E' uscito poi nelle sale ...

Ammonite è il film diretto da Lee che racconta la storia d'amore tra una paleontologa (Winslet) e una giovane ragazza sofferente (Ronan)

