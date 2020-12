All’Ospedale Maggiore di Bologna un albero di Natale dedicato a medici e infermieri (Di giovedì 10 dicembre 2020) BOLOGNA – Illustrazioni raffiguranti l’impegno di medici e infermieri appese a fianco di luci e palle di Natale, e per questo “dedicato a tutti gli operatori sanitari di tutta Italia”. Si è acceso questa mattina, di fronte all’ospedale Maggiore di Bologna, l’Albero del Dono, in occasione delle festività natalizie. Lo ha promosso l’associazione di volontariato Andromeda nell’ambito del progetto Seminare Coesione, nato due anni fa con l’installazione di orti urbani davanti agli ingressi degli ospedali bolognesi insieme agli studenti dell’Istituto agrario Serpieri. Previous Next Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) BOLOGNA – Illustrazioni raffiguranti l’impegno di medici e infermieri appese a fianco di luci e palle di Natale, e per questo “dedicato a tutti gli operatori sanitari di tutta Italia”. Si è acceso questa mattina, di fronte all’ospedale Maggiore di Bologna, l’Albero del Dono, in occasione delle festività natalizie. Lo ha promosso l’associazione di volontariato Andromeda nell’ambito del progetto Seminare Coesione, nato due anni fa con l’installazione di orti urbani davanti agli ingressi degli ospedali bolognesi insieme agli studenti dell’Istituto agrario Serpieri. Previous Next

