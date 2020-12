Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate lo ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera della camera alla risoluzione di maggioranza al sole comunicazioni del presidente del consiglio Conte in vista del prossimo Consiglio Europeo i si sono stati 314 meno 239 meno 9 gli astenuti i deputati del MoVimento 5 Stelle Andrea colletti Pino Cabras Fabio Berardini Alvise Maniero Maria Lapi a Francesco Forciniti hanno annunciato il voto contrario mentre Raffaele Trano Antonio Gennaro alcuni alle Marco Rizzone sono usciti dal emiciclo al momento del voto il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi Unione Europea ha detto conti in aula Movimento 5 Stelle ma li mette il testo delle magliette indossate dei Deputati di Fratelli d’Italia nell’aula della camera dopo il voto e autorità nazionale di controllo sui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ritrovate lo ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera della camera alla risoluzione di maggioranza al sole comunicazioni del presidente del consiglio Conte in vista del prossimo Consiglio Europeo i si sono stati 314 meno 239 meno 9 gli astenuti i deputati del MoVimento 5 Stelle Andrea colletti Pino Cabras Fabio Berardini Alvise Maniero Maria Lapi a Francesco Forciniti hanno annunciato il voto contrario mentre Raffaele Trano Antonio Gennaro alcuni alle Marco Rizzone sono usciti dal emiciclo al momento del voto il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi Unione Europea ha detto conti in aula Movimento 5 Stelle ma li mette il testo delle magliette indossate dei Deputati di Fratelli d’Italia nell’aula della camera dopo il voto e autorità nazionale di controllo sui ...

