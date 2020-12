Serie C: stop alle partite gratis su Eleven Sports, Facebook e YouTube (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, l'annuncio.Il Palermo, così come tutta la Serie C, approda su Sky Sport. Da oggi, mercoledì 9 dicembre, le gare saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view su Sky Primafila al prezzo di 4,99 euro a partita. L'emittente satellitare ha aderito all’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato – in via non esclusiva – i diritti audiovisivi a pagamento delle partite. Saranno disponibili non solo i match del campionato ‘regular season’, fino ad un massimo di quindici a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro da RAI, di play off e play out.Tra le gare che verranno trasmesse domenica, dunque, è presente anche Palermo-Casertana, in programma alle ore 14.30. Match che non sarà visibile su Facebook e su YouTube. Sì, perché questa mattina ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, l'annuncio.Il Palermo, così come tutta laC, approda su Sky Sport. Da oggi, mercoledì 9 dicembre, le gare saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view su Sky Primafila al prezzo di 4,99 euro a partita. L'emittente satellitare ha aderito all’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato – in via non esclusiva – i diritti audiovisivi a pagamento delle. Saranno disponibili non solo i match del campionato ‘regular season’, fino ad un massimo di quindici a giornata, ma anche le, non trasmesse in chiaro da RAI, di play off e play out.Tra le gare che verranno trasmesse domenica, dunque, è presente anche Palermo-Casertana, in programmaore 14.30. Match che non sarà visibile sue su. Sì, perché questa mattina ...

La Figc Marche attende il consiglio della Lnd, le decisioni inevitabilmente creeranno pareri discordanti Il calcio che non si vuole fermare. Il Covid-19 sta continuando a portare un alone di incertezz ...

Sparta Praga-Milan: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

Sparta Praga-Milan si giocherà giovedì 10 dicembre 2020 allo Stadion Letná di Praga, a porte chiuse. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 21.00. Partita: Sparta Praga-Milan Data: 10 dicembre 20 ...

