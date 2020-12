Sei arresti per droga: ci sono anche i fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Operazione antidroga dei carabinieri ai Castelli romani. Sei gli arrestati. Tra i destinatari del provvedimento ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente in carcere poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori ‘insolventi’ e obbligarli a pagare. I carabinieri avrebbero accertato i ruoli ricoperti e ricostruito il modus operandi del gruppo, appurando che gli indagati ricorrevano abitualmente ad azioni violente e minacce per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Operazione antidei carabinieri ai Castelli romani. Sei gli arrestati. Tra i destinatari del provvedimento ci, attualmente in carcere poiché indagati per l’diDuarte Monteiro, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini dei carabinieria Compagnia di Velletri avrebbero accertato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori ‘insolventi’ e obbligarli a pagare. I carabinieri avrebbero accertato i ruoli ricoperti e ricostruito il modus operandi del gruppo, appurando che gli indagati ricorrevano abitualmente ad azioni violente e minacce per ...

I due sono già in carcere. Secondo il gip molti testimoni sono stati reticenti per paura della loro incolumità ...

