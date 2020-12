Sampdoria, infortunio Bereszynski: stop di un mese e mezzo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si ferma Bartosz Bereszynski. Brutte notizie per il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri che deve fare a meno del suo terzino. Il laterale polacco si è infortunato domenica sera nel match contro il Milan che l’ha visto uscire dal campo dopo venti minuti. Gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato le aspettative peggiori: lesione muscolare. Bereszynski ora sta svolgendo un programma di recupero in fisioterapia, per lui si preannuncia uno stop di un mese e mezzo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si ferma Bartosz. Brutte notizie per il tecnico dellaClaudio Ranieri che deve fare a meno del suo terzino. Il laterale polacco si è infortunato domenica sera nel match contro il Milan che l’ha visto uscire dal campo dopo venti minuti. Gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato le aspettative peggiori: lesione muscolare.ora sta svolgendo un programma di recupero in fisioterapia, per lui si preannuncia unodi un. SportFace.

