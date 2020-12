PSG-Basaksehir, l’Uefa si sbrighi e senza sconti. Il monito di Giuliani (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non crediamo possa esserci incubo peggiore, per i vertici dell’Uefa. Lo spettacolo andato in scena al Parco dei Principi è un abominio. Comunque lo si guardi. Che si indaghi, si approfondisca e si conceda tutto lo spazio necessario a Sebastian Coltescu, per spiegare cosa gli sia passato per la testa, mentre seguiva da quarto uomo la sfida fra Paris Saint-Germain e Basaksehir. I fatti sono fatti e quell’epiteto l’hanno sentito in troppi, per essere il frutto di un’allucinazione collettiva. Potremmo cominciare a discettare pensosi, se “negru” in rumeno abbia un’accezione più o meno dispregiativa che “negro” in italiano o “nigger” in inglese. Francamente, ce ne chiamiamo fuori. Il giochino di buttarla sull’equilibrio lessicale e sul senso locale delle parole lo conosciamo troppo bene per concederlo. Tanto meno a un arbitro non esattamente al di sopra di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non crediamo possa esserci incubo peggiore, per i vertici del. Lo spettacolo andato in scena al Parco dei Principi è un abominio. Comunque lo si guardi. Che si indaghi, si approfondisca e si conceda tutto lo spazio necessario a Sebastian Coltescu, per spiegare cosa gli sia passato per la testa, mentre seguiva da quarto uomo la sfida fra Paris Saint-Germain e. I fatti sono fatti e quell’epiteto l’hanno sentito in troppi, per essere il frutto di un’allucinazione collettiva. Potremmo cominciare a discettare pensosi, se “negru” in rumeno abbia un’accezione più o meno dispregiativa che “negro” in italiano o “nigger” in inglese. Francamente, ce ne chiamiamo fuori. Il giochino di buttarla sull’equilibrio lessicale e sul senso locale delle parole lo conosciamo troppo bene per concederlo. Tanto meno a un arbitro non esattamente al di sopra di ...

