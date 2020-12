AntoninoLoRe : Pressione #Bernabeu? Da Eto'o a Mata, le promesse con il complesso #Real Ne parlo su @Gazzetta_it #RealMadrid… -

Ultime Notizie dalla rete : Pressione Bernabeu

La Gazzetta dello Sport

Qui Madrid Zinedine Zidane avrebbe ammaccato. Quasi simile all’Inter con i suoi alti e bassi: 12 partite in stagione, solo 6 vinte. Le assenze di due superbig, Benzema e Ramos, tolgono pure le poche c ...“Ma non ci pensare nemmeno, non potevi neppure protestare. Lasciamo perdere, dai… Peccato, perché poi c’era anche l’effetto Bernabeu: alcuni miei compagni sentivano la pressione. Era il nostro punto ...