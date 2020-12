Pomezia e Torvaianica, arrivano i nuovi Postamat ‘antirapina’ (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uno nuovo sportello automatico di ultima generazione è stato installato negli uffici postali di Pomezia Centro e Torvaianica. Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo ATM presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito. Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat permette di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento annuo fino a 700 euro in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli Atm ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uno nuovo sportello automatico di ultima generazione è stato installato negli uffici postali diCentro e. Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo ATM presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito. Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATMpermette di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento annuo fino a 700 euro in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli Atm ...

Tempi duri per ladri e truffatori con i nuovi sportelli Postamat installati a Pomezia e Torvaianica. Il nuovo ATM di Poste Italiane, posizionato negli uffici postali dei due centri cittadini, è dotato ...

