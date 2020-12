Meteo – Nessuna tregua per l’italia, la morsa del maltempo continua per il week end (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prosegue il maltempo sull’italia, con poche fasi asciutte alternate a momenti più piovosi. Nell’ultima parte della settimana sono attese nuove precipitazioni accompagnate anche dal rischio di rovesci e forti temporali. Per il ripristino di condizioni Meteo più stabili bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana quando l’alta pressione potrebbe rinforzarsi sull’italia, specie al Centro-sud. Venerdì nuovo peggioramento da metà Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prosegue ilsul, con poche fasi asciutte alternate a momenti più piovosi. Nell’ultima parte della settimana sono attese nuove precipitazioni accompagnate anche dal rischio di rovesci e forti temporali. Per il ripristino di condizionipiù stabili bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana quando l’alta pressione potrebbe rinforzarsi sul, specie al Centro-sud. Venerdì nuovo peggioramento da metà

MoliPietro : Meteo – Nessuna tregua per l’italia, la morsa del maltempo continua per il week end - DonaFois : @cislscuola siete un sindacato DI la voratori o CONTRO i lavoratori? Nessuna vergogna? (Cisl Scuola): 'DaD è previs… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Mer: vento; Gio-Ven: fenomeni non significativi.… - plvvtox : il meteo mi mente, dice che piove ma io on sento e non vedo nessuna pioggia - sulsitodisimone : Fine evento allerta meteo Nivologica Gialla allerta attuale verde, nessuna allerta Per maggiori info… -