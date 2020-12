Messi | le ‘accuse’ dell’attaccante del Cadice | “Mi ha promesso la maglia ma poi non me l’ha data…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una sconfitta che ha fatto tanto discutere e che ha preceduto anche quella più fresca in Champions League contro la Juventus. In casa Barcellona si torna a parlare del k.o. colin Liga e a farlo, ma facendo riferimento ad un curioso episodio avvenuto al termine della sfida, è stato l'attaccante Alberto Perea.Intervistato da El Desmarque, il numero 10 delha rivelato una "promessa non mantenuta" da parte di Lionel.Alberto Perea: "mi halama alla fine non me l'ha data"caption id="attachment 1062881" align="alignnone" width="687"Barcellona (Twitter)/captionSingolare episodio raccontato dall'attaccante delAlberto Perea che ha confidato di essere rimasto deluso da quello che ...