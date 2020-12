Il Covid era a Milano già a novembre 2019, prima del paziente 1: la prova regina dal tampone di un bimbo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Covid circolava ben prima del lockdown di marzo. La prova regina arriva da un tampone eseguito su un bambino. Un test raccolto in quei giorni, circa 3 mesi prima del caso stigmatizzato come quello del paziente 1, Mattia. Un’ipotesi che costringe esperti e dati a riformulare teorie e conclusioni, alla luce del fatto che: il Covid-19 era a Milano già a novembre 2019. L’ennesima conferma a quello che ormai è molto più di un sospetto, arriva da uno studio dell’Università Statale di Milano. Un lavoro pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases. Il Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia (nel Crc EpiSoMI, Epidemiologia e sorveglianza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilcircolava bendel lockdown di marzo. Laarriva da uneseguito su un bambino. Un test raccolto in quei giorni, circa 3 mesidel caso stigmatizzato come quello del1, Mattia. Un’ipotesi che costringe esperti e dati a riformulare teorie e conclusioni, alla luce del fatto che: il-19 era agià a. L’ennesima conferma a quello che ormai è molto più di un sospetto, arriva da uno studio dell’Università Statale di. Un lavoro pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases. Il Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia (nel Crc EpiSoMI, Epidemiologia e sorveglianza ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - Agenzia_Ansa : Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perché era il primo… - fattoquotidiano : Rudy Giuliani positivo al Covid, l’avvocato di Trump ricoverato in ospedale. Era stato a riunioni di Repubblicani s… - LucaTalotta : RT @NicoEsp72: 'Ogni atto di creazione inizia con un atto di distruzione (P-Picasso). Nel periodo dopo la II guerra mondiale c'era una visi… - NicoEsp72 : 'Ogni atto di creazione inizia con un atto di distruzione (P-Picasso). Nel periodo dopo la II guerra mondiale c'era… -