Gomez polemico su Instagram | “Continuate a parlare | noi facciamo la storia di questa società”

Messaggio social polemico di Gomez. L'argentino ha voluto rispondere a tutte le voci di questi ultimi giorni dopo il successo dell'Atalanta ...Poche parole, ma lapidarie: “Continuate a parlare che noi continuiamo a fare la storia di questa società. Siamo agli ottavi di Champions League!!!”.

Ajax-Atalanta, Gomez zittisce le polemiche: "Voi parlate ..."

Messaggio social polemico di Gomez. L’argentino ha voluto rispondere a tutte le voci di questi ultimi giorni dopo il successo della sua Atalanta L‘Atalanta ha risposto alle polemiche di questi ...

Gomez polemico: "Il rigore? Incredibile come..."

Continua a far parlare quel contatto tra Guarin e Gomez in Inter-Catania di domenica scorsa. Il Papu, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, torna sull'argomento e non chiude la polemica....

