GF Vip: Adua accusata di imbrogliare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sembra che molti fan del reality di Canale 5 sarebbero furiosi con il programma a causa del salvataggio di Adua. Secondo loro, infatti, il "merito" andrebbe ai voti arrivati dal Brasile. Già dopo l'immunità ottenuta da Dayane venerdì tra il pubblico erano nati alcuni sospetti. Ora, però, le cose sembrano farsi sempre più serie. Sembra, infatti, che come per la modella brasiliana anche la sua amica Rosalinda sia stata Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - whvtheck : RT @trash_italiano: #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - nicolettasagges : RT @fanpage: Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - iZombieTeam : RT @lacucinadipenny: #GFVIP #televotofalsatogfvip #TELEVOTOTRUCCATO ?????? Grande Fratello Vip, scandalo-Adua Del Vesco: 'Perché non è stata… -