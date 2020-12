GB, 2 reazioni allergiche tra vaccinati Pfizer: non c'è alcun serio allarme (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccolo stop al . L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti chi abbia alle spalle una storia di 'significative' reazioni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccolo stop al . L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti chi abbia alle spalle una storia di 'significative'...

