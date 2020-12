Decreto Ristori, cassa integrazione Covid al via: domande entro dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Riparte la cassa integrazione con causale Covid-19, la circolare operativa Inps del 7 dicembre rende attiva la procedura. Il Decreto Ristori ha infatti concesso ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, con possibilità di rinnovo dei trattamenti di integrazione salariale in essere per il periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Inoltre, è prevista: l’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori assunti entro il 9 novembre (data di entrata in vigore del DL Ristori), mentre il Decreto Agosto ricomprendeva soltanto i lavoratori assunti fino al 13 luglio scorso. la proroga al 15 novembre 2020 per le domande di accesso agli ammortizzatori ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Riparte lacon causale-19, la circolare operativa Inps del 7rende attiva la procedura. Ilha infatti concesso ulteriori 6 settimane di, con possibilità di rinnovo dei trattamenti disalariale in essere per il periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Inoltre, è prevista: l’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori assuntiil 9 novembre (data di entrata in vigore del DL), mentre ilAgosto ricomprendeva soltanto i lavoratori assunti fino al 13 luglio scorso. la proroga al 15 novembre 2020 per ledi accesso agli ammortizzatori ...

