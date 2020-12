'Cyberpunk 2077 non venderà come GTA 5' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Shroud ha espresso la sua opinione sul fatto se Cyberpunk 2077 sarà in grado di eguagliare le vendite del day one di GTA 5, e non è sembrato troppo ottimista. Michael "shroud" Grzesiek esprime spesso le sue opinioni sugli ultimi titoli AAA con il suo pubblico su Twitch e ha dichiarato di essere entusiasta di scoprire se Cyberpunk 2077 sarà davvero un gioco next-gen rivoluzionario. Finora, le recensioni sembrano in gran parte positive, nonostante siano presenti numerosi bug. Ovviamente, molti di questi problemi saranno probabilmente risolti dalla massiccia patch del day one. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Shroud ha espresso la sua opinione sul fatto sesarà in grado di eguagliare le vendite del day one di GTA 5, e non è sembrato troppo ottimista. Michael "shroud" Grzesiek esprime spesso le sue opinioni sugli ultimi titoli AAA con il suo pubblico su Twitch e ha dichiarato di essere entusiasta di scoprire sesarà davvero un gioco next-gen rivoluzionario. Finora, le recensioni sembrano in gran parte positive, nonostante siano presenti numerosi bug. Ovviamente, molti di questi problemi saranno probabilmente risolti dalla massiccia patch del day one. Leggi altro...

dlcompare_it : Ora non sono più possibili ritardi, non ci sono più scuse. Cyberpunk 2077 arriverà domani, ed ecco il tanto atteso… - MarysAdventure5 : @ReiKashino Ora sono intrippata a God of War, ma per Natale mi regalo Cyberpunk 2077 ?? - ZioAdams : Ma nooo daiii dopo quasi 60gb di roba da scaricare per giocare a cyberpunk 2077 ora ne devo scaricare altri 4 e pas… - Eurogamer_it : Secondo Shroud #Cyberpunk2077 non riuscirà ad eguagliare le vendite di #GTA5. -