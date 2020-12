Capodanno a Napoli, de Magistris: “Quest’anno niente fuochi d’artificio” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «I fuochi d’artificio a Capodanno? Spero proprio che quest’anno non si spari e che chi ha un po’ di soldi li dia a chi è rimasto senza. Sinceramente questo non è l’anno dei botti». Sono le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a “Un giorno da pecora” su Radio 1. De Magistris su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Id’artificio a? Spero proprio che quest’anno non si spari e che chi ha un po’ di soldi li dia a chi è rimasto senza. Sinceramente questo non è l’anno dei botti». Sono le parole del sindaco diLuigi de, intervenuto a “Un giorno da pecora” su Radio 1. Desu L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

