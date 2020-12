Ajax Atalanta 0-1 LIVE: Muriel firma il gol del vantaggio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra Ajax e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Johan Cruijff Arena”, Ajax e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Ajax Atalanta 0-1 MOVIOLA 85? GOL Atalanta – Freuler serve in profondità Muriel, che salta Onana e deposita in rete. 80? Espulso Gravenberch – Doppia ammonizione. Ajax in 10. 75? Gollini miracoloso su Klaassen – Rapidi scambi effettuati alla perfezione dall’Ajax, che manda Klaassen da solo di fronte alla porta. Gollini miracoloso salva il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Johan Cruijff Arena”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 85? GOL– Freuler serve in profondità, che salta Onana e deposita in rete. 80? Espulso Gravenberch – Doppia ammonizione.in 10. 75? Gollini miracoloso su Klaassen – Rapidi scambi effettuati alla perfezione dall’, che manda Klaassen da solo di fronte alla porta. Gollini miracoloso salva il ...

