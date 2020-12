Tiziano Ferro ricorda Mango con Bella D’Estate e “infinito amore” (Di martedì 8 dicembre 2020) Tiziano Ferro ricorda Mango sulle note della canzone Bella D’Estate, che ha proposto in una sua originale versione nell’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri. Scritta da Giuseppe Mango e Lucio Dalla, Bella D’Estate è uno dei singolo di Mango la cui pubblicazione risale al 1987 in un 45 giri che si posizionò al quarto posto dei più venduti in Italia nel mese di agosto dello stesso anno dopo la presentazione al Festivalbar. Bella D’Estate era il lato A del 45 giri che sul lato B vedeva la canzone Stella Del Nord, scritta da Mango con Alberto Salerno. Vive anche in un duetto realizzato da Mango nel 2008 con i Neri Per Caso ma nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)sulle note della canzone, che ha proposto in una sua originale versione nell’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri. Scritta da Giuseppee Lucio Dalla,è uno dei singolo dila cui pubblicazione risale al 1987 in un 45 giri che si posizionò al quarto posto dei più venduti in Italia nel mese di agosto dello stesso anno dopo la presentazione al Festivalbar.era il lato A del 45 giri che sul lato B vedeva la canzone Stella Del Nord, scritta dacon Alberto Salerno. Vive anche in un duetto realizzato danel 2008 con i Neri Per Caso ma nel ...

