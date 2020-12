"Perché mi chiami negro?". Psg e Basaksehir lasciano il campo per frase razzista del quarto uomo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il calcio europeo travolto dal più clamoroso caso di razzismo: un quarto uomo è accusato di aver dato del ‘negro’ a un giocatore in panchina, e il Basaksehir prima e il Paris Saint Germain a seguire lasciano il campo del Parco dei Principi, sospendendo la partita di Champions League, che pure è decisiva per il girone. “Perché mi chiami negro? Chi è il negro?”. Il grido ripetuto contro il quarto uomo Uefa da Pierre Webo, ex attaccante del Camerun e ora viceallenatore a Istanbul col Basaksehir, rimarrà a lungo nella lista più buia del calcio europeo. Il caso di razzismo scoppiato stasera a Parigi, in un Parco dei Principi che nel vuoto di pubblico ha fatto rimbombare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il calcio europeo travolto dal più clamoroso caso di razzismo: unè accusato di aver dato del ‘’ a un giocatore in panchina, e ilprima e il Paris Saint Germain a seguireildel Parco dei Principi, sospendendo la partita di Champions League, che pure è decisiva per il girone. “mi? Chi è il?”. Il grido ripetuto contro ilUefa da Pierre Webo, ex attaccante del Camerun e ora viceallenatore a Istanbul col, rimarrà a lungo nella lista più buia del calcio europeo. Il caso di razzismo scoppiato stasera a Parigi, in un Parco dei Principi che nel vuoto di pubblico ha fatto rimbombare ...

LiaCapizzi : Demba Ba chiede spiegazioni. Il 4° uomo dice che c'è stato un fraintendimento linguistico. La lezione di Demba Ba:… - dentidalatte : Perché ti chiami dentidalatte? — per il film babyteeth.......... :-) - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Perché mi chiami negro?'. Psg e Basaksehir lasciano il campo per frase razzista del quarto uomo - AleZ_27 : CuOme MAi sE mi DiCi BiANCo iO nO mE OfEndUOOoOOoooO? Si Tu Me CHiAMi BiaNCo iO nO Mi OfENDo MiCA, sE Ti diCo NeRO… - sissiago : RT @HuffPostItalia: 'Perché mi chiami negro?'. Psg e Basaksehir lasciano il campo per frase razzista del quarto uomo -

