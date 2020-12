Parte il 'cashback di Stato' ma l'app IO non va (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica e una diffida al Governo affinché sospenda con effetto immediato il programma cashback Leggi su today (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica e una diffida al Governo affinché sospenda con effetto immediato il programma

carlaruocco1 : DOMANI PARTE IL #CASHBACK PER I RIMBORSI SUI NOSTRI ACQUISTI Chi effettuerà almeno 10 pagamenti elettronici in que… - Mov5Stelle : CASHBACK DI NATALE, SUPERATI I 6 MILIONI DI DOWNLOAD PER L'APP IO Domani parte il #cashback di Natale. Per usufrui… - antonio_gambina : RT @classcnbc: Parte ufficialmente il #CashbackDiStato: continua l'entusiasmo dei cittadini, ma anche le difficoltà di attivare il servizio… - GemmaKurnell : @mariogiordano5 le chiedo una cortesia. Questa sera potrebbe dedicare da parte mia una grande pernacchia a chi ha… - pocket_tra : @ksnt63 @easygius No, I termini temporali riguardano il cashback di quest'anno (2020) poi ci sarà quello del 2021,… -